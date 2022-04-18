В ВСУ не ждут высадки десанта РФ на юге, но есть угроза ракетных ударов

Российские корабли продолжают давить угрозами и блокировать судоходство в регионе.

В ВСУ не ждут высадки десанта РФ на юге Украины. Однако там сохраняется угроза ракетных ударов с вражеских кораблей. Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

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Так, в публикации указывается, что корабельная группировка вражеского флота в Черном море все еще давит угрозами ракетных ударов и блокирует судоходство. Периодически это подтверждается звучащими сигналами тревоги.

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"Высадка десанта не исключена, но маловероятна", - говорится в сообщении.

Несмотря на то, что акватории заблокированы, украинские военные продолжают держать оборону.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты обстреляли жилой район Харькова.

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