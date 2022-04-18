Украина опровергла информацию о сбитии украинского транспортного самолета

Об этом сообщил спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник.

Спикер Минобороны Украины Александр Мотузяник опроверг информацию России о том, что российские оккупанты якобы сбили украинский военно-транспортный самолет. Об этом он сказал на брифинге 18 апреля.

Мотузяник во время брифинга заявил, что информация о якобы уничтожении украинского транспортного самолета не соответствует действительности.

Напомним, Минобороны РФ утверждает, что в Одесской области якобы сбит украинский военно-транспортный самолет, доставлявший оружие для ВСУ.

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Между тем, по данным Генштаба ВСУ, за время войны по состоянию на 18 апреля украинские ПВО и ВВС сбили 167 самолетов, 147 вертолетов и 155 БПЛА оперативно-тактического уровня российских оккупантов. Также уничтожено 790 танков и более 2 тысяч боевых бронированных машин оккупантов.

Ранее советник главы Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что войска РФ начали движение на юге в районе Гуляйполя.

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