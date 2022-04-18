Зрады нет: Гайдай объяснил отход ВСУ из Кременной

Глава Луганской области рассказал о мотивах отступления из города

ВСУ вышли из города Кременная на Луганщине по тактическим соображениям. Оборона города потеряла военный смысл. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в комментарии телеканалу "Дом".

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"Сегодня ночью отошли наши войска. Дело в том, что почти за два месяца обороны очень сильно все разбито, сильно пристрелялись орки и уже начали даже не идти в атаку, не пытаться делать прорывы, а просто начали равнять все с землей", — рассказал глава области.

По его словам, в таких обстоятельствах украинские войска решили отойти и перегруппироваться, поскольку на старых позициях эффективно обороняться стало невозможно.

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"Ничего сверхъестественно критичного тут нет, не надо искать зраду. Просто нет смысла стоять на одном месте, всем погибнуть, не нанести существенного урона врагу. Никакого героизма в этом нет. Поэтому было принято решение отойти, перегруппироваться и дальше воевать", — сообщил Гайдай.

Напомним, ранее Гайдай сообщил, что оккупанты ночью 18 апреля вошли в Кременную и в городе начались уличные бои. По его словам, враг ввел в Кременную очень много военной техники. Однако, украинские бойцы продолжают защищать город.

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