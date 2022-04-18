Почта
 

Зрады нет: Гайдай объяснил отход ВСУ из Кременной

Глава Луганской области рассказал о мотивах отступления из города
 |  Автор: Юрий Кобзар
Зрады нет: Гайдай объяснил отход ВСУ из Кременной
Иллюстративное фото / facebook.com/odalug

ВСУ вышли из города Кременная на Луганщине по тактическим соображениям. Оборона города потеряла военный смысл. Об этом рассказал глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в комментарии телеканалу "Дом".

Читайте также: В Минобороны Британии уверены, что РФ пока не в состоянии взять Мариуполь

"Сегодня ночью отошли наши войска. Дело в том, что почти за два месяца обороны очень сильно все разбито, сильно пристрелялись орки и уже начали даже не идти в атаку, не пытаться делать прорывы, а просто начали равнять все с землей", — рассказал глава области.

По его словам, в таких обстоятельствах украинские войска решили отойти и перегруппироваться, поскольку на старых позициях эффективно обороняться стало невозможно.

Читайте также: ВСУ освободили несколько сел под Изюмом

"Ничего сверхъестественно критичного тут нет, не надо искать зраду. Просто нет смысла стоять на одном месте, всем погибнуть, не нанести существенного урона врагу. Никакого героизма в этом нет. Поэтому было принято решение отойти, перегруппироваться и дальше воевать", — сообщил Гайдай.

Напомним, ранее Гайдай сообщил, что оккупанты ночью 18 апреля вошли в Кременную и в городе начались уличные бои. По его словам, враг ввел в Кременную очень много военной техники. Однако, украинские бойцы продолжают защищать город.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK