"Нас почти не осталось": Боевики рассказывают, как убегают от ВСУ под Николаевом

Некоторые подразделения россиян, находящиеся под Николаевом, потеряли более 70% личного состава.

Украинские защитники ликвидируют российских захватчиков под Николаевом настолько успешно, что некоторые подразделения уже потеряли более 70% личного состава. Об ужасах войны боевик РФ рассказал жене по телефону. Перехват разговора публикует Служба безопасности Украины.

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Россиянин рассказывает, что у его полка самые большие потери, около 600 человек погибли.

"У нашего полка самые большие потери, бл*дь. Нас почти не осталось. Нас было тысяча с чем-то человек, осталось четыреста где-то," - жалуется оккупант.

Однако те, кто остался, не верят больше в победу, так как у них "начала ехать крыша". Поэтому единственное их занятие - это убегать от украинских военных.

"Высунулся - пули над башкой! Мы начали убегать, по нам "Град" в ж*пу лупит. С одной стороны арта кроет, а с другой, через железную дорогу, – перестрелка начинается. Еб*ть, думаю, мы в кольце. Снова убегал, бл*дь," - эмоционально делится с женой военный РФ.

Однако его избранница решила поддержать "шуткой": "Зато ты бегать быстро умеешь".

Боевику не до смеха, так как главная его цель: не победа и захват Украины, а выжить, вернуться домой и разорвать контракт с армией.

Ранее мы писали, что РФ может активизировать диверсантов в преддверии Пасхи. Заместитель министра МВД отметил, что украинцам не стоит ложно думать, что если в определенной области нет боевых действий, то там невозможны террористические акты.