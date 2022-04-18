Зеленский: Верим, что вступление в ЕС начнется в ближайшие недели

Президент напомнил, что многие украинцы уже заплатили жизнью за стремление страны в Европу

Президент Владимир Зеленский надеется, что процедура по вступления Украины в Европейский союз будет запущена в ближайшие недели. Данное заявление глава государства сделал во время встречи с главой представительства ЕС в Украине Матти Маасикасом, сообщает пресс-служба ОП.

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Зеленский отметил, что процесс вступления Украины в Европейский союз начинается в очень тяжелое для нашей страны время. Он подчеркнул, что многие украинцы, разделявшие ценности ЕС, уже погибли, но народ объединен стремлением в Европу.

"Мы верим, что получим поддержку этой работы и станем кандидатами на вступление и после этого начнется следующий финальный этап. Очень верим, что эта процедура состоится в ближайшие недели и очень верно, что будет положительным для истории нашего народа и цены, которую он заплатил за нашу независимость и демократию", - заявил президент.

Напомним, Украина передала в ЕС первую часть "опросника" для членства. Документы заполнили всего за неделю, вторую часть обещают передать так же быстро.

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