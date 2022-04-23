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Зеленский оценил риск применения ядерного оружия

Человеком может использовать ядерное оружие не когда он загнан в угол, а когда утратил связь со здравым смыслом, отметил президент.
Зеленский оценил риск применения ядерного оружия

Адекватный человек не использует ядерное оружие, но Россия это сделать может. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в субботу, 23 апреля.

"Я не считаю, что сегодня в мире адекватный человек может использовать ядерное оружие. Я считаю, что это может быть использовано тем или иным человеком не когда он загнан в угол, а когда он утратил связь с реальностью, со здравым смыслом. И поэтому, если руководство России не потеряет полностью связь с реальностью и адекватность, они не смогут, и не будут использовать ядерное оружие", – сказал Зеленский.

Он отметил, что Россия может применить ядерное оружие, но не хочет в это верить.

Зеленский также отметил, что если бы у Украины было ядерное оружие, то она бы его никогда не применила, потому что "мы абсолютно адекватные люди", но при этом "риски о начале войны со стороны России были бы минимизированы".

Ранее Зеленский заявил, что Россия может применить ядерное оружие против Украины, и страны мира должны быть к этому готовы.

 

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