Зеленский оценил риск применения ядерного оружия

Человеком может использовать ядерное оружие не когда он загнан в угол, а когда утратил связь со здравым смыслом, отметил президент.

Адекватный человек не использует ядерное оружие, но Россия это сделать может. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции в субботу, 23 апреля.

"Я не считаю, что сегодня в мире адекватный человек может использовать ядерное оружие. Я считаю, что это может быть использовано тем или иным человеком не когда он загнан в угол, а когда он утратил связь с реальностью, со здравым смыслом. И поэтому, если руководство России не потеряет полностью связь с реальностью и адекватность, они не смогут, и не будут использовать ядерное оружие", – сказал Зеленский.

Он отметил, что Россия может применить ядерное оружие, но не хочет в это верить.

Зеленский также отметил, что если бы у Украины было ядерное оружие, то она бы его никогда не применила, потому что "мы абсолютно адекватные люди", но при этом "риски о начале войны со стороны России были бы минимизированы".

Ранее Зеленский заявил, что Россия может применить ядерное оружие против Украины, и страны мира должны быть к этому готовы.