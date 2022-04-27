Войска РФ не смогли уничтожить украинские ПВО и ВВС – разведка Британии

Украина контролирует большую часть своего воздушного пространства.

Российские оккупанты не смогли подавить украинскую систему ПВО и уничтожить украинские ВВС, поэтому Украина контролирует большую часть своего воздушного пространства. К такому выводу пришла британская разведка, передает "Европейская правда".

По данным британской разведки, российская авиация в основном оказывает поддержку оккупационным сухопутным войскам на востоке и юге Украины. Российские самолеты наносят ракетные удары по объектам в глубине Украины, стараясь не заходить в зону поражения украинской системы ПВО.

Между тем, по данным Генштаба ВСУ, украинские ПВО и ВВС уже сбили более 180 самолетов, более 150 вертолетов и более 200 БПЛА оперативно-тактического уровня российских оккупантов.

Российские оккупанты сейчас продолжают пытаться захватить полностью Луганскую и Донецкую области. Они также пытаются наступать в Харьковской области на Изюмском направлении. Бойцы ВСУ ведут оборонительные бои.

Напомним, ранее стало известно, что в Киеве правоохранители задержали местного жителя, призывавшего к геноциду украинцев.

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