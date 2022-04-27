Подоляк о встрече Зеленский-Путин: Ни время, ни контекст не определены

Накануне в Турции заявили, что саммит глав государств может состояться в ближайшие дни.

Советник Офиса президента Михаил Подоляк высказался о возможности проведения встречи президентов Владимира Зеленского с Владимиром Путиным. Пока что ни время, ни контекст определены не были.

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Так, Подоляк прокомментировал заявление министра обороны Турции, который выразил мнение, что встреча Зеленского с Путиным может состояться уже в ближайшие дни. Мол есть такая надежда.

"Безусловно, Турция, понимая, какие разрушительные последствия для черноморского региона несет война, развязанная РФ, пытается ускорить разрешение конфликта. Тем не менее, время встречи президентов двух стран и контекст встречи пока не определены", - говорит советник.

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По его словам, с одной стороны наблюдается определенная интенсификация столкновений на востоке Украины. Также войска РФ продолжают предпринимать попытки "уничтожить Мариуполь окончательно".

С другой же стороны рабочие группы из состава украинской и российской делегаций продолжают проводить консультации. Переговорщики готовят позиции государств в юридическом плане.

"Как только конкретика появится, об этом сделаем специальное обращение", - подчеркнул Подоляк.

Напомним, вчера, 26 апреля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным. Главной темой беседы была Украина.

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