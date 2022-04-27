Встреча состоится 15-16 ноября на Бали.

Президента Украины Владимира Зеленского пригласили на саммит "Большой двадцатки" G20. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

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Так, Зеленский провел переговоры с президентом Индонезии Джоко Видодо, который является также и главой G20. Помимо того, что он пригласил украинского лидера на саммит, стороны также обсудили тему продовольственной безопасности.

"Поблагодарил за поддержку суверенитета и территориальной целостности, в частности за четкую позицию в ООН… Благодарен за приглашение принять участие в саммите G20", - написал Зеленский. ,

Встреча лидеров G20 состоится на Бали 15-16 ноября.

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Стоит отметить, что Россия, совершившая полномасштабное вторжение в Украину ночью 24 февраля, является одной из стран-членов "Большой двадцатки".

Напомним, ранее сообщалось, что в Германии хотят ввести санкции против бывшего канцлера, тесно связанного с РФ и работающего в российских компаниях.

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