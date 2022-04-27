На Днепропетровщине СБУ задержала агентов, работавших на спецслужбы РФ

Один из агентов собирался “работать” в Днепре, второй - в Кривом Роге

Шпионы собирали данные про ВСУ и инфраструктурные объекты / facebook.com/SecurSerUkraine

В Днепропетровской области СБУ удалось задержать агентов, работающих на российские спецслужбы. Об этом сегодня сообщил Валентин Резниченко, глава Днепропетровской ОВА.

Первый “шпион” должен был пойти в терроборону Днепра, чтоб собирать и передавать данные о позициях украинской армии, вооружении и личном составе.

Второй “агент” работал в Кривом Роге: фотографировал оборонительные укрепления. Как сообщает глава ОВА, он даже имел конспиративную квартиру на оккупированной территории и действовал через закрытые каналы связи.

“СБУ задержала предателей, работавших на спецслужбы оккупанта. Мужчины сознательно продались тем, кто убивает нашу Украину”, - отметил Резниченко.

Как именно СБУ вышли на "агентов" РФ и поймали предателей, не сообщается.

Напомним, что сегодня и в польской военной разведке удалось задержать шпионов. Россиянин и белорус собирали информацию для российской разведки.

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