Российские оккупанты бунтуют и отказываются идти на войну в Украину

СБУ перехватила очередной разговор российских оккупантов

СБУ выяснила, что все больше российских солдат не хочет идти воевать в Украину. Это стало известно из нового перехваченного разговора одного из российских военный. Об этом сообщает СБУ у себя в социальных сетях.

В частности, это касается тех россиян, которые уже побывали на боевых действиях, потерпели поражение и вернулись на перегруппировку.

Со слов солдата, целая воинская часть больше не хочет возвращаться воевать в Украину. И единственное, что он желает, это дождаться возвращения к месту дислокации и остаться там.

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"У нас в полку было 60 танков, осталось 10, раз**али нас... Половина - в плену, половина 200-е и 300-е. Когда будут выводить - тоже не поймешь... Говорили 24-го - ни**я, уже сказали 26-го - такая же х**ня, и последняя дата, скорее всего это 6 мая", - сказал оккупант”, - жалуется российский оккупант.

Напомним, что на Днепропетровщине СБУ удалось задержать агентов, работающих на российские спецслужбы. Один “шпион” должен был пойти в терроборону Днепра для сбора и передачи информации, второй - работал в Кривом Роге: фотографировал оборонительные укрепления.

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