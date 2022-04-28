Генерал назвал новую проблему войск РФ: "Летчиков нет. Все, приплыли"

Но проблема заключается в том, что у россиян еще много ракет, они используют тактику разрушения, говорит он.

Бывший глава СБУ в Донецкой и Луганской областях генерал-майор Александр Петрулевич назвал новую проблему войск РФ. Как выяснилось, летчиков у россиян не осталось. Вынуждены летать командиры эскадрильи и замкомандира полка. Слова Петрулевича передает "Гордон".

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"Летчиков-то у них нет. Посмотрите, каких летчиков мы берем в плен, не считая тех, которые, как камикадзе, погибают вместе с самолетами и вертолетами. Замкомандира полка и командир эскадрильи. Вдумайтесь! Получается, летать-то некому. Где ж простые лейтенанты, старшие лейтенанты? Все, приплыли", - говорит он.

Генерал-майор также отмечает, что ракет у российских оккупантов еще много, в этом и заключается проблема. Кроме того, они, как в Чечне и Сирии, используют тактику разрушений.

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"Только они не понимают одного — за все это придется отвечать. Это просто так не пройдет", - подчеркнул Петрулевич.

Напомним, ранее советник главы Офиса президента подполковник Алексей Арестович рассказал, когда ВСУ перейдут в наступление.

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