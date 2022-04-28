На Запорожье военные РФ 12 дней пытали ветерана АТО

При этом оккупанты продолжают держать в заложниках 16-летнего сына главы Запорожской РГА Олега Буряка.

Российские захватчики продолжают совершать военные преступления, в числе которых похищения и пытки людей. Например, в Васильевке, что в Запорожской области, они 12 дней пытали ветерана АТО. О том, как враг издевался над мужчиной, со ссылкой на Силы обороны Запорожского края сообщает "Укринформ".

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Так, на протяжении 12 дней оккупанты держали в камере бывшего военного. Они его пытали, били током, сломали четыре ребра и отрезали палец.

Также российские преступники держат в заложниках 16-летнего парня, который является сыном главы Запорожской РГА Олега Буряка.

На территориях Запорожской области, которые были временно захвачены российскими террористическими войсками, проводятся "фильтрационные мероприятия". Чаще всего жертвами являются мужчины призывного возраста, проукраинские активисты, ветераны АТО/ООС, экс-правоохранители и военные.

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Оккупанты также пытаются находить журналистов, чтобы склонить их к сотрудничеству. СМИ получают письма с угрозами. А, например, в Энергодаре, Мелитополе, Бердянске и Токмаке преступные войска проводят допросы журналистов, берут их в заложники, проводят обыски и угоняют технику.

Напомним, российские боевики вышли на новый уровень мародерства. Они воруют у своих же убитых сослуживцев, разворовывают технику и боеприпасы.

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