В результате ракетного удара по Запорожью разрушены два дома.

В Запорожье вражеская ракета попала в частный сектор / facebook.com/zoda.gov.ua/

Войска РФ утром 28 апреля нанесли очередной ракетный удар по Запорожью. Об этом сообщает Запорожская областная военная государственная администрация.

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Оккупанты для обстрелов использовали ракеты Х-55 класса "воздух-земля". По предварительной информации, были повреждены два дома в частном секторе. На данный момент известно о трех пострадавших, один из которых является ребенком. Информация еще уточняется.

Ранее Подоляк спрогнозировал "демилитаризацию" приграничных районов РФ. Уже в ближайшие недели местные начнут сомневаться в действиях собственной власти, считает советник руководителя Офиса президента.