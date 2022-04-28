В Запорожье вражеская ракета попала в частный сектор
В результате ракетного удара по Запорожью разрушены два дома.
Войска РФ утром 28 апреля нанесли очередной ракетный удар по Запорожью. Об этом сообщает Запорожская областная военная государственная администрация.
Читайте также: В России начали готовить бомбоубежища
Оккупанты для обстрелов использовали ракеты Х-55 класса "воздух-земля". По предварительной информации, были повреждены два дома в частном секторе. На данный момент известно о трех пострадавших, один из которых является ребенком. Информация еще уточняется.
Ранее Подоляк спрогнозировал "демилитаризацию" приграничных районов РФ. Уже в ближайшие недели местные начнут сомневаться в действиях собственной власти, считает советник руководителя Офиса президента.
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись: