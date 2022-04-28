В Мукачево прошла "дерусификация" названий улиц

В городской территориальной громаде переименовали 79 улиц.

В Мукачевской городской территориальной провели "дерусификацию" названий улиц. Переименовали 79 улиц, которые связаны с советскими и российскими деятелями. Об этом сообщает Мукачевский городской совет в Фейсбук.

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Городские депутаты пришли к такому решению сегодня, 28 апреля, на сессии городского совета. Теперь улицы будут носить названия в честь украинских героев.

"Так, в Мукачево будут улицы в честь Героев Украины Андрея Люташина, Степана Чабана, Инны Дерусовой, Виталия Скакуна, защитника Украины Владимира Фраткина," - сообщают в горсовете.

Также пресс-служба Мукачевского горсовета заявляет, что предварительно решение обсуждали на комиссии по вопросам сохранения исторического наследия, наименования и переименования улиц, установления памятных знаков.

"Таким образом, в Мукачево завершили процесс дерусификации," - подчеркивают депутаты.

Ранее мы писали, что украинцев предупредили о новом фейке россиян о ВСУ. Российская пропаганда распространяет информацию о якобы больших потерях украинской армии. Также "руководители"-коллаборанты из Херсонской области пытаются убеждать местных, что якобы регион в состав Украины "не вернется".