В Мукачево прошла "дерусификация" названий улиц
В Мукачевской городской территориальной провели "дерусификацию" названий улиц. Переименовали 79 улиц, которые связаны с советскими и российскими деятелями. Об этом сообщает Мукачевский городской совет в Фейсбук.
Читайте также: На Закарпатье разоблачили псевдопатриота (видео)Городские депутаты пришли к такому решению сегодня, 28 апреля, на сессии городского совета. Теперь улицы будут носить названия в честь украинских героев.
"Так, в Мукачево будут улицы в честь Героев Украины Андрея Люташина, Степана Чабана, Инны Дерусовой, Виталия Скакуна, защитника Украины Владимира Фраткина," - сообщают в горсовете.
Также пресс-служба Мукачевского горсовета заявляет, что предварительно решение обсуждали на комиссии по вопросам сохранения исторического наследия, наименования и переименования улиц, установления памятных знаков.
"Таким образом, в Мукачево завершили процесс дерусификации," - подчеркивают депутаты.
Ранее мы писали, что украинцев предупредили о новом фейке россиян о ВСУ. Российская пропаганда распространяет информацию о якобы больших потерях украинской армии. Также "руководители"-коллаборанты из Херсонской области пытаются убеждать местных, что якобы регион в состав Украины "не вернется".