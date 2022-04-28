"Посреди деревни как уеб*м": Боевики боятся вступать в бой ВСУ и отыгрываются на мирных

Армеец российской армии рассказал в телефонном разговоре, как они хотят взорвать целую деревню.

Российская армия регулярно нарушает законы и традиции войны. Боевики бояться вступать в бой с украинскими защитниками, поэтом уделают "победы" на геноциде мирного украинского народа. Рашист анонсировал по телефонному разговору провокацию, которую они планируют провести в одном из украинских сел. Об этом стало известно из перехвата, который оказался в распоряжении СБУ.

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Боевик заявил, что они пойдут "крошить укропов". Для этого россияне "отжали" украинский танк, а после напичкали взрывчатки, чтобы дистанционно взорвать в середине села.

"Отжали у них танк, въеб*ли в него полтонны тротила, на*башили его полный, нах*й бл*дь, болтами, гайками, ху*йками… Помимо этого, бл*дь, обвешали его минами, птурами… Сделали на него дистанционное управление! Сейчас на пульте его в деревню запустим, посреди деревни как уеб*м! Там будет ба-бах," - вдохновленно рассказывает рашист.

Россиянин высказал надежду, что тротил уничтожит все и всех вокруг, и его совсем не беспокоит присутствие мирных жителей в населенном пункте. Российского армейца вдохновляет только то, что "все по стенкам".

Ранее мы писали, что в Мукачево провели "дерусификацию" улиц. В громаде переименовали 79 улиц, названия которых были связаны с российскими и советскими политиками.