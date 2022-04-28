Россию ждет невиданная бедность и тотальная изоляция, - Подоляк

К этому приведет эмбарго на российские энергоносители, говорит он.

Советник главы Офиса президента и участник мирных переговоров с РФ Михаил Подоляк заявил, что россиян ждет невиданная бедность и тотальная экономическая и политическая изоляция. Такое сообщение появилось на его странице в Twitter.

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Так, бедность невиданных масштабов ждет Россию из-за эмбарго на нефть и газ, а это уже будет вопросом времени.

"Отказ от российской нефти - это не только о моральной ответственности, но и расчете: Россия перестала быть надежным и прогнозируемым партнером в глазах всего мира, поэтому мир не может себе позволить зависеть от нее", - говорит Подоляк.

Он также добавил, что у Европы получится быстро отказаться от энергоресурсов из РФ, хотя альтернативные каналы поставок будут и дорогими, но не такими дорогими, как в случае бездействия.

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"В среднесрочной перспективе Москву ждет тотальная экономическая и политическая изоляция. Как следствие - бедность в масштабах, которых Россия еще не видела", - подчеркнул советник.

Отметим, что это осознают и в самой России. Например, глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин уже предупредил о сильном падении ВВП и затяжном "очень сложном" кризисе, который будет больше, чем даже кризис 2009 года.

А пока РФ только угрожает остановкой поставок газа тем, кто не будет платить за него в рублях, Польша уже решила отказаться от российского голубого топлива. Это произошло после того, как Москва пыталась шантажировать страну, перекрыв газ меньше чем на день.

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