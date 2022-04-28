Российским священникам приказали агитировать за войну и службу в армии
Священники РПЦ получили приказ агитировать за войну против Украины и службу в российской террористической армии. Подробности передает Главное управление разведки Минобороны Украины.
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"Пропагандисты в рясах по указанию Кремля проповедуют доктрину "русского мира", которая не соответствует православному учению", - сказано в сообщении.
Разведчики установили, что служителям РПЦ выдали четкие указания, чтобы те проводили агитацию среди родителей и родственников молодых россиян. Целью является давление на последних, чтобы они заключили контракт о военной службе.
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Также в ГУР обещают опубликовать данные о российских "пропагандистах в рясах" из РПЦ, работающих с оккупационными подразделениями информационно-психологических операций. А за преступления против украинцев и территориальной целостности страны к ответственности будут привлечены все преступники, подчеркивают в разведке.
Напомним, один такой предатель из числа священнослужителей Московского патриархата был разоблачен и задержан в Северодонецке.
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