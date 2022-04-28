В Херсоне оккупант заминировал пачку молока и отдал пенсионерке

Женщина чудом смогла выжить, так как тетрапак не сдетонировал.

Российские боевики на временно оккупированных территориях угрожают безопасности мирного населения. Так, рашист заминировал пакет молока и под видом "гуманитарной помощи" передал пенсионерке. Происшествие произошло во временно захваченном Херсоне. Об этом пишет Daily Mail.

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Украинка чудом выжила, так как вовремя заметила провода в тетрапаке. Женщина заметила, что пакет с молоком не герметичен, подумала, что оно может быть испорченным или его уже выпили. Когда начала открывать коробку, то заметила провода, которые прикреплены к колпачку. После выяснилось, что они были прикреплены к детонатору.

В тетрапаке находилась самодельная взрывчатка, которая при открытии должна была сдетонировать. Об этом рассказал сын украинки.

В тетрапаке пенсионерка обнаружила не молоко, а взрывчатку. / dailymail.co.uk

"Моя мама-пенсионерка заметила, что с этим молоком что-то не так, будто кто-то его раньше пил или повреждено. Она осторожно открутила колпачок и показала, что там было," - сообщает мужчина.

В тетрапаке пенсионерка обнаружила не молоко, а взрывчатку. / dailymail.co.uk

Также можно увидеть, что коробка использовалась из-под украинского продукта. Боевики таким образом хотят доказать жителям, что продукция "безопасная" и ее можно брать с их рук.

Ранее мы писали, что российские армейцы боятся воевать с украинской армией, отчего угрожают мирным жителям. В перехваченном разговоре СБУ рашист хвастается, как они напичкали танк взрывчаткой, а после дистанционно планируют взорвать его посреди деревни.