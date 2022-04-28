"Не рассчитываю домой живым приехать" – перехват разговора солдат РФ

Российские солдаты уже не верят в возможность вернуться домой живыми

Из-за высоких потерь в боях с украинской армией российские солдаты отказываются идти в бой и уже не верят, что смогут вернуться домой живыми. Об этом свидетельствует перехват очередного телефонного разговора между одним из оккупантов и его родственником.

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"Нас, б*ядь, каждый день с утра до ночи ровняет артиллерия… Я с подвала вылезти не могу. То самолеты бомбят, то артиллерия, то еще чем-нибудь… С роты 10 человек осталось… Опять в атаку отправляют. Никто идти не хочет. Полки все отказываются… В день человек по 100 подыхает", - жалуется солдат.

Мужчина отмечает, что командование обещает им большие деньги, если будут выполнять приказы. При этом за отказ ходить в атаки грозят лишением всех выплат.

"Не рассчитываю домой живым приехать", — резюмирует российский солдат.

Напомним, в Херсоне оккупант заминировал пачку молока и отдал пенсионерке. Женщина чудом смогла выжить, так как тетрапак не сдетонировал.

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