20% украинцев покинули свои дома из-за войны, больше всего на Востоке

Примечательно, что 3% вынужденных переселенцев не собираются возвращаться домой вообще.

20% взрослого населения Украины покинули свои дома из-за войны. Наибольшее число беженцев, вынужденных уехать, на Востоке страны. На это указывают данные опроса, проведенного группой "Рейтинг".

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Так, покинули свои дома из-за войны 58% жителей восточных регионов. Показатель выехавшей молодежи находится на уровне в 33%.

22% респондентов ответили, что хотят вернуться домой в ближайшее время, хотя ранее социологи фиксировали показатель в 29%. С 24% до 31% выросло количество украинцев, которые хотели бы вернуться домой, но немного позже. Количество граждан, собирающихся приехать только после того, как война закончится, составляет 43%.

Данные опроса / ratinggroup.ua

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Примечательно, что 3% украинцев не планируют возвращаться домой, а 1% опрошенных говорят, что пока не определились с планами.

Напомним, ранее было названо число необходимых для переселенцев квартир.

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