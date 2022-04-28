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Украина будет защищаться ударами по складам и базам убийц – Подоляк

У Зеленского открыто говорят, что Украина не станет сдерживаться, если посчитает нужным бомбить цели в РФ
 |  Автор: Юрий Кобзар
Украина будет защищаться ударами по складам и базам убийц – Подоляк
"Демилитаризация" в Брянске - иллюстративное фото / t.me/Pravda_Gerashchenko

Украина будет наносить удары по военным объектам на территории России в целях самозащиты. Об этом заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк у себя в Twitter.

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Ранее государственный секретарь США Энтони Блинкена заявил, что Украина должна сама решать, следует ли ей наносить удары по военным объектам на территории врага. Комментируя это утверждение, Подоляк подчеркнул, что именно Россия является агрессором в этой войне.

"Россия напала на Украину и убивает мирных граждан. Украина будет защищать себя любым способом, в том числе ударами по складам и базам убийц. Мир это право признает", - написал Подоляк.

Напомним, США могут признать РФ спонсором терроризма. Признание России страной-агрессором – одна из самых мощных и дальновидных санкций в арсенале США.

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