"Свое отлетал": На Запорожье сбили вражеский беспилотник "Орлан-10"
Российский БПЛА корректировал огонь артиллерии.
На Запорожском направлении украинские военные из подразделения противовоздушной обороны сбили вражеский беспилотник "Орлан-10". Он занимался корректировкой огня артиллерии. Об этом сообщает телеграм-канал "Оперативный ВСУ".
Российский БПЛА свое отлетал: долетев до позиций украинских военных "случайно" упал и разбился, отмечают в сообщении.
Стоит отметить, что с помощью беспилотников враг ведет разведку, чтобы обстреливать не просто позиции ВСУ, но и мирные поселки за линией фронта.
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