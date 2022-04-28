"Свое отлетал": На Запорожье сбили вражеский беспилотник "Орлан-10"

Российский БПЛА корректировал огонь артиллерии.

На Запорожском направлении украинские военные из подразделения противовоздушной обороны сбили вражеский беспилотник "Орлан-10". Он занимался корректировкой огня артиллерии. Об этом сообщает телеграм-канал "Оперативный ВСУ".

Российский БПЛА свое отлетал: долетев до позиций украинских военных "случайно" упал и разбился, отмечают в сообщении.

Збитий "Орлан-10". / t.me/operativnoZSU

Стоит отметить, что с помощью беспилотников враг ведет разведку, чтобы обстреливать не просто позиции ВСУ, но и мирные поселки за линией фронта.

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