Почта
 

"Свое отлетал": На Запорожье сбили вражеский беспилотник "Орлан-10"

Российский БПЛА корректировал огонь артиллерии.
"Свое отлетал": На Запорожье сбили вражеский беспилотник "Орлан-10"
"Орлан-10", сбитый на Запорожье. / t.me/operativnoZSU

На Запорожском направлении украинские военные из подразделения противовоздушной обороны сбили вражеский беспилотник "Орлан-10". Он занимался корректировкой огня артиллерии. Об этом сообщает телеграм-канал "Оперативный ВСУ".

Российский БПЛА свое отлетал: долетев до позиций украинских военных "случайно" упал и разбился, отмечают в сообщении. 

Збитий
Збитий "Орлан-10". / t.me/operativnoZSU

Стоит отметить, что с помощью беспилотников враг ведет разведку, чтобы обстреливать не просто позиции ВСУ, но и мирные поселки за линией фронта.

Ранее мы писали, что в Луганской области практически нет централизованной подачи воды. Без воды остались Рубежное, Лисичанск, Северодонецк, Попасная. 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK