Через мост в Затоке возобновилось движение поездов

Российские оккупанты нанесли ракетные удары по мосту через Днестровский лиман 26 и 27 апреля.

Через мост в Затоке в Одесской области, который ранее два раза обстреляли российские оккупанты, возобновилось движение поездов. Об этом сообщило издание "Измаил Сити" со ссылкой на заявление мэра Измаила Андрея Абрамченко.

По его словам, 28 апреля фирменный поезд "Южная Пальмира" сообщением Измаил-Одесса вновь начал курсировать по своему маршруту. То есть движение по мосту через Днестровский лиман восстановили.

Однако, электричка на Белгород-Днестровский, доезжает только до Каролина-Бугаза и возвращается обратно. На мост она не заезжает.

Напомним, российские оккупанты нанесли ракетные удары по мосту через Днестровский лиман 26 и 27 апреля. Из-за повреждений его закрыли. К счастью, тогда никто из людей не погиб и не пострадал.

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Между тем, российские оккупанты сейчас пытаются улучшить свои позиции по направлению к Николаеву, но это у них не получается. Наступление по направлению к Николаеву сорвано.

Ранее Генштаб ВСУ сообщил, что российские оккупационные войска наращивают темпы наступления на Донбассе.

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