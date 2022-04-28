Харьковчанин создал склад с запчастями для танков на $1,5 млн для войск РФ

С их помощью можно отремонтировать половину танкового батальона.

В Харькове правоохранители из СБУ нашли тайный склад с запчастями для танков на сумму в $1,5 млн. Он предназначался российским оккупационным войскам. Подробности рассказал спикер СБУ Артем Дехтяренко.

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Так, по имеющейся информации, в подпольном складе было 19 двигателей от танков и другие комплектующие к бронетехнике. В СБУ подсчитали, что общая их стоимость составляет в районе $1,5 млн.

Дехтяренко подчеркнул, что найденных запчастей достаточно для того, чтобы отремонтировать половину танкового батальона.

СБУ было установлено, что нелегальный тайник был обустроен 61-летним жителем Харькова, который вступил в сговор с сотрудниками предприятий военно-промышленного комплекса. Он организовал кражу и накопление двигателей танков 5ТДФА.

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Созданный склад должен был быть передан российским захватчикам в случае их проникновения в Харьков. Примечательно, что данные двигатели до сих пор устанавливаются в российские танки Т-64. Украинские танки с 2000-х годов получают модернизированные и более надежные двигатели.

По факту случившегося начато уголовное производство. Лиц, причастных к складу, разыскивают.

Напомним, ранее сообщалось, что сотрудник оборонпрома сливал России секретные данные об украинских самолетах.

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