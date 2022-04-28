Псевдозаму "мэра" Мариуполя сообщили о подозрении
Правоохранители заочно сообщили о подозрении в преступлении депутату Мариупольского горсовета, которая добровольно сотрудничает с российскими оккупантами. Об этом проинформировала пресс-служба Офиса генпрокурора.
По данным следствия, депутат горсовета от партии ОПЗЖ Мариуполя, который сейчас частично находится под контролем российских оккупантов, добровольно согласилась сотрудничать с врагом. Она стала "заместителем главы администрации г. Мариуполь".
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Фигурантка пропагандирует деятельность оккупационной администрации и публично поддерживает российских оккупантов.
По данным фактам следователи СБУ открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 111 УК Украины (Государственная измена, совершенная в условиях военного положения). Досудебное следствие продолжается.
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Напомним, ранее стало известно, что из мариупольских музеев российские оккупанты вывезли в оккупированный Донецк больше двух тысяч уникальных экспонатов.
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