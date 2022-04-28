Оккупанты депортировали в РФ уже 1 млн украинцев

Также россияне анонсировали "эвакуацию" еще 2,75 млн человек, якобы пожелавших выехать в РФ

С начала полномасштабного военного вторжения в Украину на территорию России "без участия украинских властей" вывезли уже более 1 млн украинских граждан, включая 138 тысяч детей. Об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на руководителя Национального центра управления обороной РФ Михаила Мизинцева.

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"За прошедшие сутки, без участия украинской власти, из опасных районов, Донецкой и Луганской народных республик на территорию Российской Федерации эвакуированы 16 480 человек, из них – 3 354 ребенка, а всего с начала специальной военной операции – уже 1 002 429 человек, из которых 183 168 детей", - заявил он.

Также представитель страны-оккупанта сообщил, что еще около 2,75 млн украинцев и иностранцев "попросили их эвакуировать" в Россию.

Напомним, в РФ открестились от решения воровать зерно в Украине. В Красноярском крае заявили, что не принимали подобного решения, а появившаяся на их сайте официальная информация является фейком.

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