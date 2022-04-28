В начале марта Зеленский тайно посетил линию фронта – Time

В те дни, чтобы попасть на фронт, президенту было достаточно добраться до окраин столицы

Президент Владимир Зеленский в начале войны категорически отказался покидать свой офис в центре Киева, а потом он даже тайно посетил линию фронта на окраине столицы. Об этом пишет издание "Time", корреспондент которого несколько недель прожил в Офисе президента и успел тесно пообщаться с главой государства и его командой.

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Отмечается, что за пределами Киева есть защищенный правительственный бункер, рассчитанный на длительную осаду. Однако Зеленский отказался туда ехать. Более того, уже на вторую ночь войны, когда украинские войска сражались с русскими на улицах вблизи правительственного квартала, президент решил выйти во двор и снять видеообращение на свой телефон.

"Мы все здесь", — сказал Зеленский в том ролике и показал стоящих рядом других руководителей страны, тем самым опровергая фейки о бегстве властей.

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Позднее Зеленский настоял на том, чтобы лично увидеть ситуацию на передовой. В начале марта, когда российские войска обстреливали Киев и предпринимали активные попытки окружить столицу, президент тайно выехал на фронт в сопровождении двух друзей и небольшой группы телохранителей.

"Мы приняли решение идти налегке", — рассказал глава ОП Андрей Ермак.

По его словам, тот выезд прошел без сопровождения видеооператоров, а некоторые из ближайших помощников Зеленского узнали об этой поездке только в конце апреля.

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Президент посетил линию фронта на окраине Киева к северу от улицы Банковой. Там Зеленский увидел разрушенный мост и огромную воронку от взрыва на дороге. Увиденное поразило президента.

"Когда они остановились, чтобы поговорить с украинскими военными на блокпосту, телохранители Зеленского, по его словам, "сходили с ума". У президента не было веских причин находиться так близко к российским позициям. Он говорит, что просто хотел посмотреть и поговорить с людьми на передовой", - пишет издание.

Напомним, вечером 25 февраля Зеленский показал видео из центра Киева. Президент заявил, что "все мы здесь" и показал присутствующих рядом руководителей страны.

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