Зеленский снова попал на обложку американского журнала Time

Известный журнал опубликовал статью “Внутри мира Зеленского”

Раньше Зеленский появился на обложке журнала в 2019 году. Иллюстративное фото / EPA / UPG

Владимир Зеленский, президент Украины, второй раз попал на обложку американского журнала Time. Это стало известно из соцсетей и сайта самого издания.

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В журнале опубликована статья журналиста Саймона Шустера под названием “Внутри мира Зеленского”. Американский журналист в апреле провел две недели в Офисе президента, общался с самим Зеленским и людьми, которые его окружают.

"Моя просьба касалась не просто возможности задать вопросы президенту. Я хотел увидеть войну так, как переживают ее он и его команда. В течение двух недель в апреле мне позволили это сделать в резиденции на Банковой, следить за их распорядком и вертеться в кабинетах, где они сейчас живут и работают", - написал в статье Шустер.

Журналист также отметил, что Президент Украины делает все, чтоб "весь мир переживал эту войну так, как переживает ее Украина".

Впервые Зеленский попал на обложку Time в 2019 году. Тогда статья была о том, как быть Зеленскому между Путиным и Трампом.

Зеленский появился на обложке майского номера журнала / time.com

Напомним, что сегодня Зеленский заявил, что на этой неделе российское руководство начало "новую серию энергетического шантажа европейцев".

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