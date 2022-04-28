Зеленский снова попал на обложку американского журнала Time
Владимир Зеленский, президент Украины, второй раз попал на обложку американского журнала Time. Это стало известно из соцсетей и сайта самого издания.
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В журнале опубликована статья журналиста Саймона Шустера под названием “Внутри мира Зеленского”. Американский журналист в апреле провел две недели в Офисе президента, общался с самим Зеленским и людьми, которые его окружают.
"Моя просьба касалась не просто возможности задать вопросы президенту. Я хотел увидеть войну так, как переживают ее он и его команда. В течение двух недель в апреле мне позволили это сделать в резиденции на Банковой, следить за их распорядком и вертеться в кабинетах, где они сейчас живут и работают", - написал в статье Шустер.
Журналист также отметил, что Президент Украины делает все, чтоб "весь мир переживал эту войну так, как переживает ее Украина".
Впервые Зеленский попал на обложку Time в 2019 году. Тогда статья была о том, как быть Зеленскому между Путиным и Трампом.
Напомним, что сегодня Зеленский заявил, что на этой неделе российское руководство начало "новую серию энергетического шантажа европейцев".
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