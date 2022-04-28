У домработницы Медведчука изъяли 500 тыс долларов

Об этом сообщила генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Правоохранители в рамках расследования уголовного производства во время обыска у домработницы нардепа Виктора Медведчука изъяли 467 тысяч долларов и 87 тысяч евро. Об этом в Facebook рассказала генеральный прокурор Ирина Венедиктова.

Она подчеркнула, что обыск был санкционирован судом в рамках расследования уголовного производства по ч. 4 ст. 110-2 УК Украины (Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

Напомним, нардепа Виктора Медведчука подозревают в государственной измене и еще в нескольких преступлений. Его задержали в середине апреля, когда он пытался тайно выехать из Украины.

Читайте также: В ВРУ зарегистрировали постановление на лишение мандата депутата Медведчука

После задержания Медведчук обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому и к Владимиру Путину с просьбой обменять его на защитников Мариуполя. Путин отказался от такого обмена.

Ранее правоохранители сообщили о подозрении в преступлении 10 таможенникам, которые содействовали контрабанде нефтепродуктов компаниями, к которым близок Медведчук.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.