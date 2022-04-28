Почта
 

Под Херсоном сильные пожары: тушить некому

Областной центр окутан черным дымом.
Под Херсоном сильные пожары: тушить некому

Сегодня в Херсоне и округе сильные пожары. Местные группы сообщают, что загорелись трава и лес. Отметим, что территории Херсонщины временно оккупированы российскими боевиками, отчего пожары тушить некому.

Читайте также: В Херсоне невозможно провести "псевдореферендум" - заммэра

Областной центр окутан черным дымом. В Телеграме публикуют ролики пожаров, а также сообщают, что сначала воспламенились камыши и плавни, а после - дома и дачи. О пострадавших не сообщается.

"Горят трава и лес. Тушить некому. Все небо в Херсоне и за городом просто чёрное. Позакрывайте окна поплотнее. Из-за сильного пожара за городом много дыма летит в направлении Херсона," - отмечают местные каналы. 

Ранее мы писали, что череда странных пожаров в России продолжается. В Тюменской области загорелся торговый центр так сильно, что пламя развилось на 4,8 тысяч квадратных метров. 

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK