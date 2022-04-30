В Новой Каховке оккупанты восстановили памятник Ленину

Очевидно, рядовые оккупанты не в курсе мнения Путина о том, что именно Ленин создал Украину и развалил СССР

В оккупированной Новой Каховке на Херсонщине российские оккупанты установили памятник Владимиру Ленину. Об этом сообщил вице-премьер Михаил Федоров у себя в Telegram.

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"Пока Украина первая в мире запускает электронные паспорта, орки восстанавливают памятник Ленину во временно оккупированной Новой Каховке. Держитесь, дорогие, когда эти дикари уберутся с территории нашей страны – будет ленинопад 2.0", - написал он.

Следует отметить, что президент России Владимир Путин неоднократно заявлял, что Украину создал Ленин. Также российский лидер возлагал на Ленина вину за распад СССР. По мнению Путина, идея Ленина об автономизации союзных республик “заложила атомную бомбу под здание, которое называется Россией, она и рванула потом“.

Напомним, в оккупированном Геническе захватчики склеили и поставили памятник Ленину. Монумент большевика демонтировали в 2015 году.

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