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Следующая цель РФ - "освобождение" Марса: Подоляк ответил на слова Лаврова

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская "спецоперации" в Украине освобождает мир от неоколониального гнета Запада.
Следующая цель РФ - "освобождение" Марса: Подоляк ответил на слова Лаврова
Михаил Подоляк / presiden.gov.ua

"Оосвобождение" по-российски - это только массовые уничтожения. Об этом заявил советник руководителя Офиса Президента Украины Михаил Подоляк, комментируя слова министра иностраных дел РФ Сергея Лаврова об "освобождении" мира от Запада.

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"Освободить мир от Запада" - Россия вновь озвучила новую цель разрушительной "спецоперации" в Украине. "Освобождение" по-российски - это лишь массовые уничтожения. Впрочем, следующие цели спецоперации РФ могут касаться "освобождения" Марса от воздействия марсиан. Ждем", – написал Подоляк.

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Напомним, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что российская "спецоперации" в Украине освобождает мир от неоколониального гнета Запада

Ранее Подоляк заявил, что объявление всеобщей мобилизации в РФ - это возможность для российских властей "выдоить последние накопления из беднеющего населения".

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