В Германии назвали условие для снятия санкций с России

Мир на условиях Кремля принесет не безопасность, а новую войну, говорят в Бундестаге.

Глава МИД Германии Анналена Бербок назвала условие, при котором с России могут снять санкции. На этом фоне партнеры должны и дальше усиливать Украину. Слова политика передает Bild am Sonntag.

Читайте также: Зеленский: Ждем решения по эмбарго на нефть из РФ

Бербок утверждает, что первым шагом к мирному урегулированию могло бы стать прекращение огня. Санкции могут быть сняты только в том случае, если Россия выведет из территории Украины свои войска.

Мир на условиях России не даст безопасности ни Украине, ни остальной части Европы.

"В худшем случае это будет приглашение к следующей войне – еще ближе к нашим границам", – добавила политик.

Читайте также: В США начали погрузку БТР для отправки в Украину

Министр также говорит, что партнеры должны и дальше способствовать усилению Украины, чтобы Киев мог тоже решать по условиям, на которых заключат мир.

"Потому что именно украинцы гибнут в этой войне и именно им угрожает угнетение и тирания под российской оккупацией. Никто не имеет права им диктовать", – подытожила Бербок.

Напомним, ранее премьер-министр Борис Джонсон заявил, что Украина получит все необходимое для обороны.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.