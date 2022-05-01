В Чернигове не уцелела ни одна больница

Три медицинских учреждения не подлежат восстановлению, потому что они разрушены до основания, сообщила заместитель начальника управления здравоохранения Черниговской ОВА Татьяна Лебедева.

В Чернигове не осталось ни одной уцелевшей больницы, три из поврежденных учреждений не подлежат восстановлению. Об этом сообщила заместитель начальника управления здравоохранения Черниговской ОВА Татьяна Лебедева в эфире телемарафона.

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По словам Лебедевой, с 24 февраля черниговские больницы принимали раненых с минно-взрывными травмами, были дни, когда ежечасно поступало по 50-60 травмированных. Врачи справлялись с оказанием помощи раненым даже в таких условиях.

"К сожалению, сейчас в городе нет ни одной больницы, которая не испытала бы разрушений. Три медицинских учреждения не подлежат восстановлению, потому что они разрушены до основания. Это областной противотуберкулезный диспансер, это кардиоцентр, в который 3 марта попала авиабомба, которая убила 50 людей, и диагностический центр помощи чернобыльцам. К тому же, в городской больнице №2 были выбиты все окна после минометного обстрела и мы прикрывали их бумагой и древесиной", — сказала она.

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Напомним, в разведке рассказали, когда ждать провокаций в Приднестровье.

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