В Херсонской области от пыток умер ветеран АТО

Двое несовершеннолетних детей Назара Кагальняка остались сиротами, поскольку последние пять лет он их растил один, без жены, сообщает обмудсмен Людмила Денисова.

В Херсонской области от пыток российских захватчиков умер ветеран АТО из села Абрикосовка Назар Кагальняк. Об этом сообщает обмудсмен Людмила Денисова.

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Сообщается, что после участия в АТО Назар Кагальняк перенес два инфаркта и сложную операцию на сердце.

"Оккупанты похитили мужчину из дома, жестоко избивали и подвергали пыткам за то, что он бывший участник боевых действий. Изуродованного пыткой Назара оккупанты привезли домой. Его состояние критически ухудшилось, после чего мужчину доставили в больницу города Олешки, где он впоследствии скончался", - говорится в сообщении обмудсмена.

Двое несовершеннолетних детей Назара Кагальняка остались сиротами, поскольку последние пять лет он их растил один, без жены.

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"Пытки Назара - это военное преступление, поскольку согласно статье 3 Женевской конвенции об обращении с военнопленными, лица, не принимающие активного участия в военных действиях, в частности из состава Вооруженных сил, сложивших оружие, а также те, которые прекратили участие в военных действиях в связи с болезнью, ранением, содержанием под арестом или по какой-либо другой причине, не должны преследоваться", - пишет Денисова.

Омбудсмен обращается в Комиссию ООН по расследованию нарушений прав человека во время военного вторжения России в Украину с призывом учесть эти факты военных преступлений России и нарушений прав человека в Украине.

Напомним, ранее сообщалось, что в Мариуполе россияне убили больше людей, чем фашисты во Вторую мировую.

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