Подоляк о "достижениях" России: "Национальная идея – украсть унитаз"

Ежедневно Украина доказывает, что у варваров-россиян не должно быть шансов вернуться к старым привычкам, говорит он.

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал "достижения" России по состоянию на 67 день войны против Украины. Соответствующую публикацию он сделал на своей странице в Twitter.

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В сообщении Подоляк отметил, что каждый день Украина доказываем миру, что свобода является бесценной.

"…а у варваров (РФ) не должно быть ни единого шанса вернуться к довоенной привычке коррумпировать, шантажировать и наконец массово убивать несогласных", – пишет политик.

Также он отмечает, что уже у всего мира нет сомнений в том, что Украина будет держаться.

Говоря о России Подоляк добавил:

"Это ж нужно было умудриться доказать всему миру, что иметь с ними дела невозможно. Ни в бизнесовом, ни в политическом, ни в юридическом, в любом смысле. Просто, потому что это Российская Федерация. Потому все потраченные миллиарды на лоббистов закончили свою работу"

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Вместе с этим РФ доказала, что она не имеет никакого отношения к человеческой цивилизации.

"Массовые убийства, массовые изнасилования, массовые разрушения и гигиканье под это… вот это и является сутью этой цивилизации. Какое-то варварское средневековье", – сказал советник.

Кроме того, Россия умудрилась убить все, что касается СССР.

"Всем этим мир, май, труд, красные флаги…монументы Ленину, как свидетельство того, что они пришли цивилизовать другую страну. На юге страны они у нас устанавливают эти памятники…еще украсть унитаз. Это тоже национальная идея – украсть унитаз у украинца. Потому продолжаем защищать Украину и доказывать миру очевидное", – подытожил Подоляк.

Україна не просто воює вже 67 днів. Вона щодня наочно та документально доводить світові головне. Свобода – безцінна, а у варварів (Рф) не повинно бути жодного шансу повернутися до довоєнної звички корумпувати, шантажувати та нарешті масово вбивати незгодних. pic.twitter.com/0akIYTKpUz — Михайло Подоляк (@Podolyak_M) May 1, 2022

Напомним, ранее в Германии назвали условие для снятия санкций с России.

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