Почта
 

Подоляк о "достижениях" России: "Национальная идея – украсть унитаз"

Ежедневно Украина доказывает, что у варваров-россиян не должно быть шансов вернуться к старым привычкам, говорит он.
Подоляк о "достижениях" России: "Национальная идея – украсть унитаз"
Михаил Подоляк / president.gov.ua

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк назвал "достижения" России по состоянию на 67 день войны против Украины. Соответствующую публикацию он сделал на своей странице в Twitter.

Читайте также: Следующая цель РФ - "освобождение" Марса: Подоляк ответил на слова Лаврова

В сообщении Подоляк отметил, что каждый день Украина доказываем миру, что свобода является бесценной.

"…а у варваров (РФ) не должно быть ни единого шанса вернуться к довоенной привычке коррумпировать, шантажировать и наконец массово убивать несогласных", – пишет политик.

Также он отмечает, что уже у всего мира нет сомнений в том, что Украина будет держаться.

Говоря о России Подоляк добавил:

"Это ж нужно было умудриться доказать всему миру, что иметь с ними дела невозможно. Ни в бизнесовом, ни в политическом, ни в юридическом, в любом смысле. Просто, потому что это Российская Федерация. Потому все потраченные миллиарды на лоббистов закончили свою работу"

Читайте также: Хотели сбить пассажирский самолет и обвинить Украину: СБУ обезвредила ДРГ

Вместе с этим РФ доказала, что она не имеет никакого отношения к человеческой цивилизации.

"Массовые убийства, массовые изнасилования, массовые разрушения и гигиканье под это… вот это и является сутью этой цивилизации. Какое-то варварское средневековье", – сказал советник.

Кроме того, Россия умудрилась убить все, что касается СССР.

"Всем этим мир, май, труд, красные флаги…монументы Ленину, как свидетельство того, что они пришли цивилизовать другую страну. На юге страны они у нас устанавливают эти памятники…еще украсть унитаз. Это тоже национальная идея – украсть унитаз у украинца. Потому продолжаем защищать Украину и доказывать миру очевидное", – подытожил Подоляк.

Напомним, ранее в Германии назвали условие для снятия санкций с России.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK