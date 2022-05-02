Зеленский сравнил покушения на него с проблемами Путина

Убить главу государства хотели 10 раз, и он считает, что эта цифра не такая уж и большая.

Президент Владимир Зеленский сравнил покушения на него с проблемами диктатора Владимира Путина. У последнего сейчас гораздо больше неприятностей. Слова украинского лидера прозвучали в интервью австралийскому телеканалу.

Читайте также: Война в Украине ничего не даст России - Зеленский

"Это не так много, 10 (покушений) – это всего 10 человек хотят этого, это не так страшно. Я думаю, что у президента Российской Федерации гораздо больше проблем, судя по отношению всего мира к их политике", – говорит президент.

Зеленский подчеркивает, что у него ситуация не такая страшная в сравнении с тем, что пережили и переживают украинцы, которые прячутся в подвалах, которых мучают российские захватчики, которых находили убитыми в колодцах.

"Мне страшно за наших людей, особенно за семьи, которые потеряли близких", – говорит он.

Читайте также: На территории РФ действует легион Свобода России - Арестович

Комментируя свою огромную популярность, глава государства отметил, что не она вдохновляет его, так как ценой этой популярности является война. Он также отметил, что не ожидал такого результата и верит, что президенту стоит оставаться со своим народом. Потому когда Зеленскому предлагали уехать из Украины, он даже "не думал об этом".

Политик также выразил уверенность в победе Украины, отметив, что после этого будут известны подробности того, как произошла война.

Напомним, ранее Зеленский рассказал, когда закончится война.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.