Зеленский признался, почему отказался эвакуироваться в феврале

На эвакуации из Киева настаивали службы безопасности и западные партнеры

Президент Владимир Зеленский отказался эвакуироваться из Киева в начале российского вторжения потому, что не знал, как можно было поступить иначе. Об этом глава государства рассказал в интервью австралийскому каналу Nine Network.

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По его словам, эвакуацию в безопасное место предлагали не только западные партнеры Украины, но также и украинские спецслужбы. Так, Зеленского предупредили, что сам факт его гибели может привести к потери Украиной свей институциональности. Однако сам президент был иного мнения.

"Я точно понимал: мой отъезд не даст крепости нашему государству. Даже если так кто-то делал раньше и даже если так говорит руководство безопасности, лидеры других стран, то я все равно должен действовать так, как считаю. Мне кажется, что это был правильный выбор. Я просто не знаю, как было бы по-другому", – пояснил Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что враг пытался штурмовать Офис президента штурмовали уже вечером 24 февраля. Зеленскому даже выдали автомат на всякий случай.

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