Зеленский раскритиковал Турцию за туристов из РФ

Турция и Греция зарабатывают деньги на крови, считает украинский президент

Турция ведет политику двойных стандартов, когда одновременно оказывает поддержку Украине и принимает у себя российских туристов. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью греческому изданию ERT.

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Так, украинский лидер отметил, что Греция и Турция пользуются популярностью у российских туристов. По словам Зеленского, деньги, которые россияне тратят на греческих и турецких курортах "заработаны на крови"

"С одной стороны, Турция выступает посредником и поддерживает Украину в важных шагах, а с другой стороны, мы видим, что, например, готовится несколько туристических маршрутов (…) для российского туризма", - сказал он.

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Зеленский подчеркнул, что Турция должна определиться – "за правду вы или нет".

"Если мы хотим иметь дружеские отношения, то должен сказать, что это невозможно. Это двойные стандарты. Это несправедливо", - отметил он.

Напомним, в Венгрии грозятся заблокировать эмбарго на российскую нефть. А раньше правительство страны договорилось с РФ разрешить конвертацию платежей за газ в рубли.

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