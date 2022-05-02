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В Минобороны Украины озвучили планы России

Кремль хочет не только захватить Луганскую и Донецкую области.
В Минобороны Украины озвучили планы России
Анна Маляр / facebook.com/ganna.maliar

Заместитель главы Минобороны Анна Маляр озвучила планы России. Москва пытается отрезать Украину от морей, от Черного и Азовского. Ее слова прозвучали в эфире телемарафона.

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Так, Маляр говорит, что Россия не оставляет планы по полному захвату Луганской и Донецкой областей, по выходу на географические границы в регионах.

Вместе с этим россияне пытаются реализовать такой же сценарий в Харьковской и Херсонской областях.

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"Их цель – отрезать Украину от морей", – объясняет замминистра обороны.

Как бы то ни было, несмотря на планы РФ, ВСУ продолжают успешно уничтожать российских захватчиков и в море. Ранее мы сообщали, что у острова Змеиный взорвали два катера оккупантов.

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