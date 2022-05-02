Свиньи не пострадали: РФ запустила ракету в свинокомплекс под Днепром
Войска РФ продолжают наносить удары по Днепропетровской области. Сначала они уничтожили склад зерна, а сейчас попали в свинокомплекс. Об этом сообщил глава местной ОВА Валентин Резниченко.
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По его словам, "прилеты" были в Синельниковском районе. Одна из ракет попала в свинокомплекс. Примечательно, что даже животные не пострадали.
Во время удара были задеты склады.
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"Между ними воронка – шириной 15 метров, глубиной 10 метров", – отмечает политик.
Резниченко также добавил, что вторая ракет российских захватчиков попала в посадку. Никто тоже не пострадал.
Напомним, что это второй удар по Днепропетровщине. Утром 2 мая оккупанты "демилитаризировали" склад зерна.
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