Свиньи не пострадали: РФ запустила ракету в свинокомплекс под Днепром

Ракета оставила после себя воронку, ширина которой 15 метров, а глубина – 10 метров.

Войска РФ продолжают наносить удары по Днепропетровской области. Сначала они уничтожили склад зерна, а сейчас попали в свинокомплекс. Об этом сообщил глава местной ОВА Валентин Резниченко.

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По его словам, "прилеты" были в Синельниковском районе. Одна из ракет попала в свинокомплекс. Примечательно, что даже животные не пострадали.

Во время удара были задеты склады.

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"Между ними воронка – шириной 15 метров, глубиной 10 метров", – отмечает политик.

Резниченко также добавил, что вторая ракет российских захватчиков попала в посадку. Никто тоже не пострадал.

Напомним, что это второй удар по Днепропетровщине. Утром 2 мая оккупанты "демилитаризировали" склад зерна.

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