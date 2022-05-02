Почта
 

Свиньи не пострадали: РФ запустила ракету в свинокомплекс под Днепром

Ракета оставила после себя воронку, ширина которой 15 метров, а глубина – 10 метров.
Свиньи не пострадали: РФ запустила ракету в свинокомплекс под Днепром
Последствия "демилитаризации" свинокомплекса / t.me/dnipropetrovskaODA

Войска РФ продолжают наносить удары по Днепропетровской области. Сначала они уничтожили склад зерна, а сейчас попали в свинокомплекс. Об этом сообщил глава местной ОВА Валентин Резниченко.

Читайте также: Генерал США о российской армии: "Не вторая даже в Украине"

По его словам, "прилеты" были в Синельниковском районе. Одна из ракет попала в свинокомплекс. Примечательно, что даже животные не пострадали.

Во время удара были задеты склады.

Читайте также: Президент Чехии высмеял Путина и его "вторую армию мира"

"Между ними воронка – шириной 15 метров, глубиной 10 метров", – отмечает политик.

Резниченко также добавил, что вторая ракет российских захватчиков попала в посадку. Никто тоже не пострадал.

Напомним, что это второй удар по Днепропетровщине. Утром 2 мая оккупанты "демилитаризировали" склад зерна.

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.

Читайте нас в Google.News
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook

Статьи по теме

Внутри news.bigmir.net

Мы в социальных сетях
bigmir)net
ТОП-новости
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK