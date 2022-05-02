На Днепропетровщине оккупанты обстреляли элеватор

В результате обстрела в Днепропетровской области разрушен склад с зерном

Информации о пострадавших нет. Скриншот / t.me/dnipropetrovskaODA

Российские оккупанты нанесли ракетный удар по элеватору в Синельниковском районе Днепропетровской области. Об этом сегодня, 2 мая, сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.

"У нас снова "прилет" в Синельниковском районе. Ракета попала в элеватор. Разрушила склад с зерном. Предварительно пострадавших нет. Не дают оркам покоя наши сельхозсклады ", - отметил глава ОВА.

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Вчера российские войска тоже обстреляли село в Синельниковском районе. В результате обстрела был задет частный двор. Женщина получила ранения. Информации о других пострадавших нет.

Напомним, что вчера вражеская ракета также попала в склады агропредприятия в Днепропетровской области. Вследствие обстрела люди не пострадали.

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