На Днепропетровщине оккупанты обстреляли элеватор
Российские оккупанты нанесли ракетный удар по элеватору в Синельниковском районе Днепропетровской области. Об этом сегодня, 2 мая, сообщил глава областной военной администрации Валентин Резниченко.
"У нас снова "прилет" в Синельниковском районе. Ракета попала в элеватор. Разрушила склад с зерном. Предварительно пострадавших нет. Не дают оркам покоя наши сельхозсклады ", - отметил глава ОВА.
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Вчера российские войска тоже обстреляли село в Синельниковском районе. В результате обстрела был задет частный двор. Женщина получила ранения. Информации о других пострадавших нет.
Напомним, что вчера вражеская ракета также попала в склады агропредприятия в Днепропетровской области. Вследствие обстрела люди не пострадали.
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