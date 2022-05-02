Для переселенцев создали сайт с поиском бесплатного жилья

Специальный сервис работает при содействии государственных органов и позволяет найти бесплатное жилье

Министерство цифровой трансформации совместно с другими ведомствами запустило проект "Там, где вас ждут". Он призван облегчить процесс поиска временного жилья для тех украинцев, которые вынуждены были покинуть свой дом из-за войны. Об этом сообщает пресс-служба "Укрзализныци".

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Так, временные переселенцы могут зайти на специальный сайт и увидеть количество мест для бесплатного проживания в каждой из областей. Также на сайте можно найти номера контактных центров, где ответят на вопросы, связанные с поиском жилья для беженцев.

Кроме того, на железнодорожных вокзалах Киева, Харькова, Одессы, Запорожья и Лозовой (Харьковской области) работают стюарды, которые помогут беженцам зарегистрироваться в единой системе и помогут определиться с местом временного поселения.

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При этом на вокзалах Львова, Ужгорода, Черновцов и Ивано-Франковска беженцев встретят волонтеры, которые помогут добраться до места расселения.

Напомним, в Мариуполе оккупанты создали информационную блокаду. Некоторые мариупольцы, которые не имеют доступа к Интернету и новостям, думают, что РФ "марширует по Киеву и Харькову".

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