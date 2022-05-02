"Праздник на крови": В Рубежном оккупанты собираются праздновать 9 мая

"Мэр"-коллаборант заявил для пропаганды, что 9 мая в городе празднуют впервые за 8 лет. Пользователи уже нашли опровержение в новостной ленте прошлых лет.

Хортив был мэром до вторжения, а после начал сотрудничать с оккупантами. / rubezhnoe.com

Рубежное Луганской области, которое ежедневно нещадно обстреливается российской армией, частично находится под контролем оккупантов. "Мэр"-коллаборант Хортив объявил для пропагандистских каналов, что Рубежное будет "праздновать" 9 мая.

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"Танцы на крови" от бесчеловечной оккупационной власти будут на фоне братских могил мирных жителей, убитых "русским миром". Также важно отметить, что боевики разрушили инфраструктуру, то есть в городе нет коммуникаций, но парад "победы" для пропаганды собрались проводить.

Рупоры Кремля уже разгоняют слова Хортива, что 9 мая будут отмечать "впервые за 8 лет" официально. Однако это неправда, и ежегодно в городе чтили этот день. Местные телеграм-каналы предоставили в ответ на вранье "мэра"-предателя скриншоты новостных сводок о 9 мая за разные годы.

В Сети опровергли слова коллаборанта. / t.me/severodonetsk1934

Однако пропагандисты заявляют, что о "первом Дне победы за 8 лет" Хортив говорит, “еле сдерживая слезы”.

Ранее мы писали, что в Лисичанске боевики разрушили памятник архитектуры - гимназию. Одно из лучших учебных заведений в Украине, которое пережило 2 Мировых войны и 2014 год, не смогло "устоять" от прицельного огня рашистов.