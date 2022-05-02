Если дать РФ отдых, она вернется через два-три года - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский дал интервью греческому изданию

Украина хочет восстановить свою территориальную целостность, а не отдать какую-то часть России. Иначе это будет значить, что люди погибли просто так. Об этом заявил Владимир Зеленский в интервью греческому изданию EPT News.

“Насильственные изменения границ – именно так это происходит, а в другом случае границы не меняются у Украины. Мы готовы восстановить нашу территориальную целостность наоборот, а в другом случае, если мы будем готовы на то, чтобы отдать часть России, то это говорит, что эти люди все погибли просто так", – заявил украинский Президент.

Зеленский отметил, что РФ не остановится, как не остановилась на Крыму, поэтому ей нельзя давать времени на “небольшой отдых”, поскольку она вернется снова через два-три года. Украина же к этому не готова, со слов главы государства.

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Президент Украины подчеркнул, что украинская армия противостоит противнику, во много раз преобладающему по численности. И стране-агрессору выгодно преподносить эту войну, как войну с НАТО или США, ведь Украина дает отпор армии РФ. Для российских граждан, как заметил Зеленский, они хотят показать, что воюют с Западом, а Украина “не является субъектом”.

Напомним, что в этом же интервью Зеленский акцентировал внимание на том, что Турция ведет политику двойных стандартов, когда одновременно оказывает поддержку Украине и принимает у себя российских туристов.

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