"Пещерный антисемитизм": Ермак ответил Лаврову о евреях и Зеленском

Российское руководство делает антисемитские заявления на фоне своих лозунгов о "денацификации" Украины

Высказывания главы МИД России Сергея Лаврова о Владимире Зеленском и евреях является "пещерным антисемитизмом". Такое мнение высказал глава Офиса президента Украины Андрей Ермак у себя в Телеграм.

Читайте также: У Кремля нет планов "победы" к 9 мая - Лавров

"Антисемитизм России становится все более очевидным. Они больше не скрываются и открыто это демонстрируют миру. Сначала они ударили ракетами по территории, где находится мемориальный комплекс Бабий Яр. Теперь глава МИД РФ Сергей Лавров сравнивает Владимира Зеленского с Гитлером, убившим 6 миллионов евреев", — отмечает глава ОП.

По мнению Ермака, подобными заявлениями российские власти пытаются оправдать свои лозунги о "денацификации" Украины, но в итоге сами фактически ставят под сомнение факт Холокоста.

Читайте также: Следующая цель РФ - "освобождение" Марса: Подоляк ответил на слова Лаврова

"Это пещерный антисемитизм, прикрывающий теории заговора, на которых всегда строятся диктаторские режимы. Выражаю полную солидарность с еврейским народом. Такая нескрываемая агрессия россиян и неуважение к исторической памяти целых народов не должны оставаться без ответа", — отметил Ермак.

Напомним, ранее глава МИД РФ Сергей Лавров, в контексте "денацификации" Украины комментируя еврейское происхождение Зеленского, заявил, что у Гитлера тоже была еврейская кровь. По мнению Лаврова, "самые жесткие антисемиты, как правило, евреи".

Подпишись на наш Telegram-канал, если хочешь первым узнавать главные новости.