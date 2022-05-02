"Не просто разведчик": На Одесчине сбили российский беспилотник

БПЛА был уничтожен украинскими силами противовоздушной обороны.

В небе над Одесской области сбили российский беспилотник. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь Одесской ОВА Сергей Братчук.

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"Это произошло несколько минут назад: в нашем одесском небе наши силы противовоздушной обороны уничтожили вражеский беспилотник", – говорит Братчук.

По его словам, точная информация будет устанавливаться. Есть данные, что украинские военные сбили не просто беспилотник-разведчик российских оккупантов.

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Напомним, ранее войска РФ нанесли второй ракетный удар по Днепропетровской области. Утром они "демилитаризовали" склад с зерном, затем обстреляли свинокомплекс. Свиньи не пострадали, так как ракета попала между складами.

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