Посольство США возобновляет свою работу в Украине

Во Львов приехала Кристина Квин, временно поверенная в делах США

Новый посол США прибудет в Украину сразу же после своего назначения / wikipedia

Посольство США начнет снова свою работу в Украине. Об этом сегодня, 2 мая, сообщила на брифинге временно поверенная в делах США Кристина Квин.

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Как сообщила Квин, какое-то время они будут ездить из Польши в Украину, затем останутся во Львове, и к концу мая планируют вернуться в Киев.

"Мы планируем сначала ездить из Польши в Украину. Потом со временем, несколько недель, мы планируем оставаться во Львове. До конца месяца, надеемся, будет возможность переехать в Киев", - заявила временно поверенная в делах США.

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Новый посол США прибудет в Украину после своего назначения. Уже в ближайшее время американский Сенат должен рассмотреть этот вопрос.

Новым послом, в случае одобрения Сенатом, может стать Бриджит Бринк. Именно ее кандидатуру предложил в конце апреля американский президент Джо Байден.

https://www.facebook.com/usdos.ukraine/videos/2247445952071335

Напомним, что сегодня посол Южной Кореи в Украине Ким Хенг Те вернулся в Киев. Вместе с послом вернулись и другие сотрудники посольства

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