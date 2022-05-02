В Киев вернулись южнокорейские дипломаты

Со 2 мая посольство возобновляет работу в Киеве.

Посол Южной Кореи в Украине Ким Хенг Те вернулся в Киев. Об этом сообщает Yonhap.

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Вместе с послом вернулись и другие сотрудники посольства. Ранее посольство Южной Кореи эвакуировалось из Киеве, и с марта работало во временном офисе в Черновцах. Со 2 мая посольство возобновляет работу в Киеве.

Ранее Зеленский рассказал, когда закончится война. Если отдать землю России, то она на этом не остановится, также, как и не остановилась после захвата Крыма, подчеркнул президент.